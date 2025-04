Dayitalianews.com - Catania, sequestrate armi e droga occultate in vani contatori

Leggi su Dayitalianews.com

Intorno alle ore 09:00, i Carabinieri hanno eseguito un’accurata ispezione lungo via dei Sanguinelli, concentrandosi suidell’energia elettrica, noti ai militari dell’Arma per essere spesso utilizzati come nascondigli. Molti di questi sono risultati privi di allaccio e impiegati per occultare, appunto, oggetti o sostanze illegali.All’interno di uno di questi, infatti, i militari hanno rinvenuto due borselli in tessuto beige, contenenti complessivamente circa 200 grammi lordi di cocaina e crack, confezionati in involucri termosaldati pronti per la cessione.Secondo le stime correnti di mercato, la sostanza stupefacente rinvenuta avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata oltre 10.000 euro, alimentando circuiti illeciti e attività collegate al traffico di