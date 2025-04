Anteprima24.it - Castellammare di Stabia, Del Gaudio nuovo comandante della Polizia Municipale

Tempo di lettura: 2 minutiFrancesco Delè ilDirigente-didi(Na), Città di oltre 60.000 abitanti. Prende il posto di Antonio Vecchione, che ha lasciato l’incarico per assumere il più importante ruolo presso il Comando diCittà Metropolitana di Napoli.Francesco Del, classe 1979, è laureato in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università degli StudiCampania “Luigi Vanvitelli”. Già in servizio presso il Comando didi, quale responsabile del Settore Affari Generali, dal settembre 2019 all’aprile 2021 ha ricoperto il ruolo di responsabile del Nucleo Logistico e Finanziario del Corpo didi Benevento.