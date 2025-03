Inter-news.it - Cassano: «Inzaghi una bravissima persona! Mi sta antipatico quell’altro»

Antonio, nella puntata del lunedì su Viva El Futbol, è tornato a parlare di Inter. L’ex nerazzurro ha lanciato qualche elogio, inatteso, per Simone. SCUDETTO – Antonio, ex giocatore di Roma e Inter, nel corso della consueta puntata del lunedì su Viva El Futbol, è tornato a parlare dei nerazzurri e della gestione di Simone. Questo il suo pensiero, a metà tra critiche e complimenti: «Napoli? Per me il campionato è complicato. Il Napoli deve vincere tutte le partite, mentre l’Inter dovrebbe perderle. So che hanno Champions e Coppa Italia, ma credo che lo scudetto sia ormai andato. La Roma, sinceramente, non credo possa dar fastidio all’Inter; forse potrebbe perdere qualche punto contro il Bologna. Non so chi possa impensierirli. L’Inter ha una seconda squadra che è altrettanto forte.