Cassano distrugge i giocatori della Juve: "È una pippa, ecco chi ha condannato Motta"

Le dichiarazioni dell’ex calciatore sono nette e lasciano davvero pochi dubbi su quel che pensa sul mondo bianconero e sull’esonero di ThiagoLantus di Igor Tudor è ripartita con una vittoria. I bianconeri sabato scorso sono riusciti a conquistare tre punti preziosi, battendo per uno a zero il Genoa di Vieira.: “È unachi ha” (LaPresse) – Calciomercato.itE’ iniziato, dunque, bene il dopo Thiago. Ma l’ormai ex tecnicontus continua ad essere argomento di discussione. Lo è stato anche per Antonio, che intervenendo a Viva el Football, non ha voluto commentare l’esordio di Tudor, ma si è così espresso: “È ancora troppo presto per farlo – ha affermato l’ex giocatore – Piuttosto giudico quei parassiti che hanno rotto il c***o a“.