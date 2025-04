Bergamonews.it - Cassano d’Adda: un futuro verde tra rigenerazione urbana e sviluppo turistico

si conferma un Comune attento alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e naturalistico, con un forte impegno verso la promozione turistica e la crescita sostenibile. L’amministrazione comunale, con l’Assessore alla Cultura Antonio Capece, sta lavorando per rilanciare il territorio attraverso strategie mirate e progetti innovativi.Il Comune è impegnato in un importante progetto di, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’attrattività della città. “Abbiamo ridisegnato il volto dicon opere di riqualificazione del centro e un ripensamento della viabilità cittadina”, afferma Capece.Accanto a queste trasformazioni urbanistiche, il Comune sta sviluppando strategie di marketing territoriale per promuovere il turismo locale e valorizzare le peculiarità del territorio.