Riminitoday.it - Caso Tosi, la maggioranza: "Basta ostruzionismo, il voto sull'incompatibilità deve approdare in consiglio"

Leggi su Riminitoday.it

“Ilcomunale nonstabilire se Renatarestituire o meno i soldi che ha avuto dal Comune di Riccione per le cause legali. Ilcomunale non è un organo giudiziario, così come non lo è il ministero dell’Interno, che infatti non è entrato nel merito della causa. Il.