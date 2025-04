Thesocialpost.it - Caso Liliana Resinovich, la pesante accusa della cugina Silvia al marito: “Ha fatto una cosa gravissima”

A più di tre anni dalla tragica scomparsa di, il mistero sulla sua morte è ancora irrisolto. La donna, 63 anni, è stata trovata senza vita il 5 gennaio 2022, chiusa in due sacchi neri in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Maè successo davvero? La famiglia continua a cercare la verità, e oraRadin,vittima, punta il dito contro ilSebastiano Visintin,ndolo di aver manipolato l’intera vicenda.Le accusea Visintin: “Sta manipolando l’omicidio di”Nel corso di un recente intervento a Pomeriggio Cinque,Radin,di, ha espresso forti dubbi sulle dichiarazioni di Sebastiano Visintin, rilasciate a Quarto Grado. L’uomo ha sempre dichiarato di essere innocente e di avere un alibi per il periodoscomparsa di, ma lavittima non crede alla sua versione.