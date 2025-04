Ilfattoquotidiano.it - Caso Le Pen, sotto scorta la giudice che l’ha condannata. Ma il 65% dei francesi non si dice scioccato dalla sentenza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stata messaBénédicte de Perthuis, la magistrata del tribunale di Parigi bersaglio di minacce dopo che ieri ha condannato Marine Le Pen nel processo sulla frode al Parlamento europeo. Secondo fonti di polizia citate dal quotidiano Le Figaro, la magistrata è stata postaprotezione e una pattuglia di agenti staziona dinanzi alla sua abitazione. La magistrata ha condannato ieri la leader del Rassemblement National a quattro anni di carcere, di cui due senza condizionale con braccialetto elettronico, 100.000 euro di multa e cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato per frode e appropriazione indebita. Oggi anche Giorgia Meloni è intervenuta,ndo che “chi ama la democrazia non può gioire”.Dopo la, che rischia di impedire a Marine Le Pen di candidarsi per una quarta volta all’Eliseo nel 2027, la magistrata è stata oggetto di ”numerosissimi messaggi minatori”, il che ha indotto le forze di sicurezza a rafforzare la sorveglianzala sua abitazione di Parigi.