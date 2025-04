361magazine.com - Caso Garlasco: al via il maxi incidente probatorio, ma che succede ora?

Nuova svoltaCome noto dopo 18 anni ildie dell’omicidio di Chiara Poggi è stato riaperto con nuove indagini a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza uccisa nel 2007 in Lombardia.Nelle ultime ore il gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha accolto la richiesta dei pm di unquindi si ha il via per la comparazione tra il Dna del 37enne e i risultati del materiale trovato su unghie e dita della 26enne. Non solo verranno realizzare analisi genetiche su oggetti e campioni mai analizzati.Oltre i profilo genetici, il perito Giardina, nominato dalla Giudice, come spiega Ansa, dovrà verificare la “possibilità o meno” di ritenere “utilizzabile” per un confronto quegli stessi profili genetici ottenuti dalle unghie di Chiara e ciò “allo stato attuale” dell’evoluzione tecnica e scientifica.