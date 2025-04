Lanazione.it - Caso Fattoria Medicea: "Rimpallo di responsabilità. La denuncia? Finita male"

"Anche se laè di proprietà privata, è un pezzo di storia che va difeso. Non è possibile lasciarlo crollare in quel modo". Maria Rita Cecchini, membro del direttivo di Legambiente Prato, ed ex presidente, è intervenuta, dopo essersi consultata con il presidente Giacomo Agabio, in seguito alla notizia del crollo di una casa appoggiata a una delle quattro torri nel complesso rinascimentale della. Un gioiello di arte e storia, voluto da Lorenzo dei Medici, unico nel suo genere in Toscana e rimasto intatto per cinque secoli prima che nel 2004 fosse approvato un progetto per la riqualificazione e riconversione dell’edificio in case di lusso. L’iter fu interrotto dopo l’esposto presentato da Legambiente Prato e Italia Nostra che ha portato a un lungo procedimento giudiziario finito con la condanna dell’ex amministratore della società, che aveva proposto la lottizzazione, per danneggiamento di patrimonio storico e artistico.