Lanazione.it - Casa pulita e igienizzata in un attimo a un prezzo mini? Questo vaporetto smart di Polti è scontato del 39% su Amazon

Se i pavimenti non ti sembrano mai abbastanza puliti neanche con i detersivi più costosi, prova con il100 T di. Si tratta di un comodo pulitore a vapore che igienizza ogni angolo della tua, dai pavimenti alla tappezzeria, davvero in un. Flessibile e dotato di una vasta gamma di accessori di ogni tipo (telaio per tappeti, spazzola tergivetro, bocchetta per le fughe e molti altri) che raggiungono ogni angolo della tua. E i tempi di riscaldamento sono da record: in appena 2 minuti il vapore è pronto a igienizzare qualsiasi superficie, eliminando virus, germi e batteri tutto senza detergenti! Una vera manna soprattutto per i soggetti allergici, perché il calore del vapore distrugge acari e allergeni pericolosi. Cosa aspetti? Approfitta dell'offerta in corso per acquistarlo a soli 146€! Uno sconto del 39% davvero non indifferente, soprattutto se pensiamo che ilconsigliato è di 239€.