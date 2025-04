Bergamonews.it - Casa del Custode, minoranze: “Atto che grida vendetta”, Valesini: “Valutiamo se reinvestire parte del ricavato nel Castello”

Bergamo.deldeldi San Vigilio e mozione di censura, modificata e sottoscritta da tutta la minoranza, sull’aassessore all’Istruzione Marzia Marchesi. Questi i due argomenti che hanno acceso la discussione in sede di Consiglio Comunale. E se rispetto alla vendita dell’edificio oggi patrimonio viene bocciato l’ordine del giorno presentato dal consigliere Filippo Bianchi, Fratelli d’Italia, e passa quello di Alberto Ribolla, Lega, le posizioni, tra maggioranza e minoranza, sul testo presentato inizialmente da Fratelli d’Italia e firmato poi anche da Lega, Lista Pezzotta e Forza Italia, sono e restano diameltramente opposte. “Mancanza di chiarezza nei dati e nei numeri”, “le tariffe dipendono anche dal servizio offerto, e a Bergamo la proposta educativa è di grande valore”: questo il botta e risposta andato in scena in aula.