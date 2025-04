Ilfattoquotidiano.it - Casa Bianca ancora al lavoro per definire il piano dazi. Alle 22 di mercoledì scatta l’ora X

Giovedì,22 ore italiane, il presidente statunitense Donald Trump illustrerà ildellasui. Trump parlerà a mercati chiusi, subito dopo, puntualizza Washington, le tariffe entreranno a tutti gli effetti in vigore. Il presidente ha detto che sarà “gentile” nell’imposizione delle nuove tariffe senza però sbilanciarsi sui contenti.Le nuove misure si andranno ad aggiungere a quelle del 25% già decise sulle auto importate, che scatteranno il 3 aprile, e a quelle sull’alluminio. Saranno presentate in attesa di conoscere quelle promesse pure sui prodotti farmaceutici. Secondo indiscrezioni, la definizione delle misure da presentare tra poche ore sarebbein corso. Fra le ipotesi c’è anche quella diuniversali al 20%.Un’idea, ha avvertito il capo economista di Moody’s Analytic Mark Zandi, che rischierebbe di far scivolare in recessione l’economia americana, facendo schizzare il tasso di disoccupazione al 7,3% e causando la perdita di cinque milioni di posti dientro gli inizi del 2027.