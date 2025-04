Carrie | Milly Shapiro in trattative per il ruolo da protagonista?

Leggi su Cinefilos.it

inper ilda?Lo scorso ottobre, abbiamo saputo che Mike Flanagan si unirà di nuovo a Stephen King per un nuovo adattamento per il piccolo schermo del primo romanzo del leggendario autore,, e ora potremmo sapere chi è inper interpretare i ruoli principali.Secondo lo scooper Daniel Richtman,è inper interpretare ilprincipale di, con Samantha Sloyan (Hush, Midnight Mass) presa in considerazione per interpretare la madre tormentata dell’adolescente, Margaret White.ha interpretato Charlie Graham in Hereditary di Ari Aster.Flanagan e King, che hanno recentemente collaborato all’imminente The Life of Chuck, stanno sviluppando il racconto soprannaturale di rabbia come una serie di otto episodi per Amazon, con Flanagan a bordo come showrunner e produttore esecutivo.