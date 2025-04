Movieplayer.it - Carrie - Lo sguardo di Satana: Mike Flanagan ha trovato la protagonista della serie remake

Ladi uno dei romanzi più celebri di Stephen King in lavorazione presso Amazon, conin veste di showrunner e produttore, avrebbeil suo cast.non dà segni do stanchezza quando si tratta di rimetter mano all'opera di Stephen King. Mentre continua a combattere per dare giustizia a La Torre Nera, si prepara a lavorare a un'altrache rileggerà il classicoe che avrebbeil suo cast. Secondo lo scooper Daniel Richtman, la star di Hereditary Milly Shapiro sarebbe in trattative per interpretare, mentre Samantha Sloyan, regular delle opere di, dovrebbe interpretare la madre di, Margaret White.e Stephen King, che hanno recentemente collaborato all'atteso The Life of Chuck, stanno sviluppando il racconto soprannaturale in .