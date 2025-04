Ilcampoonline.it - Carpi, auto contro bici in via Giovanni XXIII: 17enne in ospedale

Una giovane ciclista di 17 anni è stata investita in vianel pomeriggio, riportando lievi ferite. Trasportata all’Ramazzini di, è in buone condizioni.L’incidente, avvenuto intorno alle 16, ha causato la chiusura temporanea del traffico. La ragazza, incletta, si è scontrata con un’guidata da un 44enne.Sul posto sono intervenuti polizia locale e 118. Gli agenti hanno effettuato rilievi per chiarire la dinamica.L'articoloin viainproviene da Il Campo.