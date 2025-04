Uominiedonnenews.it - Carlotta Mantovan, Nuova Vita: Chi E’ Il Nuovo Compagno!

, sei anni dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, ritrova il sorriso accanto a un affascinantefrancese. Unamore che nasce tra riservatezza e serenità.volta pagina: unaluce dopo il doloreSono passati sei anni dalla scomparsa dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, e in questo tempoha scelto di prendersi cura di sé e della figlia Stella, lontano dai riflettori. Oggi, però, qualcosa sembra cambiato. Il volto noto del giornalismo e della televisione italiana è stato recentemente paparazzato in compagnia di un uomo affascinante e misterioso, francese, con cui pare abbia intrapreso unarelazione. I due sono stati visti passeggiare in riva al mare, sorridenti e sereni, con Stella e il loro cagnolino. Le immagini, pubblicate da un noto settimanale, raccontano molto più di mille parole:appare rilassata, radiosa, finalmente difelice.