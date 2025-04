Carlos D’Ambrosio chi è la nuova stella del nuoto azzurro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ilha una. Si chiama, è nato nel 2007 e nella prima giornata dei Criteria allo Stadio deldi Riccione ha agguantato due primati non male. Il primo, in mattinata, nei 50 delfino: un 23”07re per la categoria juniores, capace di superare il “vecchio” 23”17 .