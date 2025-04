Gamerbrain.net - CarGo Recensione: La Caotica Arte della Consegna in Cooperativa

Se ti sei mai chiesto cosa accadrebbe se Overcooked e Crazy Taxi si incontrassero in una città affollata piena di ostacoli e traffico impazzito, la risposta è!. Questo titolo sviluppato da Memory Leak Games porta il caos cooperativo su quattro ruote, offrendo un’esperienza di gioco rapida, frenetica e sorprendentemente strategica.L’obiettivo è semplice solo in apparenza: raccogliere pacchi erli nel minor tempo possibile. Ma non lasciarti ingannare. Strade chiuse, ostacoli ambientali, collisioni continue e timer spietati metteranno alla prova anche i gruppi più affiatati.! si gioca meglio in multiplayer locale fino a 4 giocatori, ed è qui che il titolo dà il meglio: urla, risate e disastri logistici sono all’ordine del giorno, trasformando ogni partita in una mini sit-com di consegne fallite e strategie improvvisate.