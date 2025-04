Ilrestodelcarlino.it - Career day 2025 dell’Università di Bologna: quando è e come partecipare

, 1 aprile– Torna martedì 8 aprile dalle 9.30 alle 17 ildaydi. L’evento di quest’anno, giunto alla sua tredicesima edizione, si terrà al Padiglione 33 diFiere e avrà lo scopo di mettere in contatto importanti realtà aziendali con laureandi e laureati dell’Alma Mater. Cos’è ilDay: chi può iscriversi Ilday è una delle principali fiere del lavoro organizzate da un’università italiana. Quest’anno saranno 175 le aziende nazionali e multinazionali interessate a presentarsi per ricercare e incontrare i laureandi e laureati dell'Università diiscritti all’ultimo anno delle lauree triennali, alle lauree magistrali, agli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico, laureati di tutti i cicli da non oltre 36 mesi, iscritti ai master dell’Ateneo, diplomati/e ai master da non oltre 24 mesi, dottorandi e dottori di ricerca dell’ultimo ciclo.