Carceri, a Santa Maria Capua Vetere murale-record di Ciambrone

Tempo di lettura: 4 minutiCon una prima pennellata di rosso, l’artista Alessandroha dato il via, sulla facciata del carcere di(Caserta), alla realizzazione delpiù grande al mondo realizzato da un singolo artista.ha impresso le prime lettere che hanno composto il titolo dell’opera: “Libertà”. Per dipingere un’area di 4mila metri quadri, di 715 metri di lunghezza e alta 5,6,impiegherà circa 2 mesi, così potrà superare l’attuale detentore del Guinness worldJorge López de Guereñu, che a Bilbao ha realizzato un’opera di 3,595 metri quadri nell’ottobre del 2008.“Come ogni volta che do la prima pennellata – ha spiegato– ho un grande senso di responsabilità per il completamento del progetto. Inizia oggi un importante impegno fisico sia per le condizioni meteorologiche che per l’utilizzo degli elevatori meccanici, che comportano una buona preparazione atletica.