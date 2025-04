Monzatoday.it - Capolinea della M5 fino al Parco? L'ipotesi c'è, ma al sindaco non piace

Leggi su Monzatoday.it

L’c’è e la notizia è tutt’altro che una bufala: fermare la M5 aldi Monza e non aldel Polo Istituzionale, come previsto dal progetto. Un’che nonall’associazione HQMonza, che, non appena ha ricevuto la comunicazione, è subito salita sulle barricate. Questa.