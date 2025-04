Ilfattoquotidiano.it - Capitali e scienziati in fuga dagli Usa, per l’Europa la presidenza Trump è anche un’opportunità

Forse non tutto il male viene per nuocere. Da questi primi, caotici e turbolenti mesi disembrerebbe aver avutoqualche beneficio, o almeno se ne sono gettate le basi. A quanto pare gli investitori sono piuttosto spaventati dalla strada su cui si sono incamminati gli Stati Uniti. E lo sono pure gli statunitensi più facoltosi. Ciò si traduce in un ritorno di interesse per altri mercati, a cominciare dal. E nella ricerca di luoghi sicuri in cui mettere al sicuro i propri patrimoni.Qualche giorno fa il Financial Times, il quotidiano finanziario più importante al mondo, ha dato conto del boom di richieste per l’apertura di conti in Svizzera da parte di cittadini statunitensi. Un operatore elvetico ha affermato di non aver mai visto nulla del genere dal 2008, anno della devastante crisi dei mutui subprime.