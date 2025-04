Thesocialpost.it - Capaccio Paestum, 15enne trovato vicino casa in una pozza di sangue: escluso il pestaggio

I carabinieri hanno“categoricamente” che il ragazzo di 15 anni, riin gravi condizioni a(Salerno), sia stato vittima di un’aggressione. L’indagine, coordinata dalla Procura di Salerno, è ancora in corso e gli inquirenti non hanno ancora fornito una ricostruzione ufficiale dell’accaduto.Ipotesi al vaglioTra le piste prese in considerazione dagli investigatori c’è anche quella di un possibile tentativo di gesto estremo. Tuttavia, nessuna ipotesi è stata ancora confermata e gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia realmente successo.Le forze dell’ordine stanno ascoltando diverse persone, nel tentativo di raccogliere elementi utili per ricostruire gli ultimi movimenti del ragazzo. Particolare attenzione è rivolta al contenuto delle chat presenti sul suo telefono cellulare, che potrebbe fornire indizi importanti sul contesto in cui si è verificato l’episodio.