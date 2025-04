Thesocialpost.it - Capaccio Paestum, 15enne trovato sotto casa in una pozza di sangue: è in coma

Tragedia in italia: poco dopo le 23 di lunedì 31 marzo, un ragazzo di 15 anni è stato avvistato in strada, in unadi, a(Salerno). Il giovane, che abitava in un quartiere popolare, è stato subito soccorso ma al momento del ritrovamento era privo di sensi. A dare l’allarme sono stati i genitori.Leggi anche:Il giovane è stato subito trasportato all’ospedale Ruggi ed è ora in condizioni gravissime: al momento è incerebrale e presenta ferite profonde su tutto il corpo.A destare particolare preoccupazione è una ferita alla testa del, secondo i medici. Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno visionando le immagini dalle telecamere per capire cosa sia successo. L’ipotesi più probabile è che il ragazzo abbia subito un’aggressione, un pestaggio forse da parte di alcuni coetanei, ma per ora non si può escludere un incidente o l’eventualità che sia stato investito.