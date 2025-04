Zon.it - Capaccio, 15enne trovato in fin di vita sotto casa: si indaga

Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a, dove un ragazzo di 15 anni è stato rinvenuto privo di sensi e in una pozza di sanguela propria abitazione. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.Immediato l'intervento dei soccorsi: il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno da un'ambulanza della Croce Rossa. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, con un grave trauma cranico e numerose lesioni su tutto il corpo.Sull'accadutono i carabinieri della Compagnia di Agropoli. Le prime ipotesi investigative parlano di un possibile pestaggio o di un investimento stradale, ma al momento non si esclude alcuna pista.Fonte: salernonotizie.it