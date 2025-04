Anteprima24.it - Capaccio, 15enne in fin di vita: nessun pestaggio, indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minuto“In merito all’evento die che ha interessato un ragazzo di 15 anni, si smentisce categoricamente ad un ipotesi di”. È l’unica notizia ufficiale che filtra dai carabinieri che stanno indagando sul ritrovamento di un 15 enne, P.S., in gravi condizioni ed in una pozza di sangue in via cupone provinciale 13, aPaestum. Un vicino avrebbe dato l’allarme di richiesto l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il ragazzo al pronto socdell’azienda ospedaliera Ruggi di Salerno dove ora i medici del reparto di rianimazione combattono per stampargli la. La vittima, Che appartiene a una famiglia molto conosciuta a, ha un trauma cranico e lesioni molto gravi. Forse una caduta, ma i dettagli di quanto è accaduto sono al vaglio dei carabinieri che hanno anche acquisito una serie di filmati delle telecamere di videosorveglianza, oltre ad aver ascoltato la testimonianza di familiari e amici.