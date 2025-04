Rompipallone.it - Caos Milan, l’episodio ha spiazzato tutti: c’è il video

Leggi su Rompipallone.it

Iltorna ad attirare l’attenzione, stavolta con un episodio che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha: c’è ilche testimonia tutto.Continua il periodo non semplice per ilche, dopo aver perso in Serie A in trasferta al Maradona contro il Napoli, dovrà vedersela con l’Inter nel derby di semifinale di andata di Coppa Italia. Il big match andrà in scena nella serata di domani, mercoledì 2 aprile alle ore 21:00, e ancora una volta peserà parecchio in una stagione che, sponda rossonera, non ha soddisfatto le aspettative.Nel frattempo, a colpire i tifosi è stato unche sta facendo il giro del web e che in pochi si sarebbero aspettati. Le telecamere, allo Stadio Maradona, hanno pizzicato un momento clou e, da questa mattina, nell’ambienteista e non solo non si parla d’altro.