Cantiere via Fiorentina: modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 1 aprile 2025 –viaale circolazione nell'area deldi via. Da mercoledì 2 aprile e fino al termine dei lavori previsti per venerdì 4 aprile, è temporaneamente istituito il divieto dicon rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, su ambo i lati in corrispondenza dell’intersezione tra Via Pitagora e Via Carlo Forlanini, con orario dalle ore 8:30 alle ore 18:00 con obbligo del ripristino della regolare viabilità in piena sicurezza dalle ore 18:00 alle ore 8:30 del giorno successivo e nei giorni festivi. Dalle ore 8:30 di giovedì 3 aprile e fino alle ore 18:00 del giorno successivo, è fatto divieto di svolta con chiusura al transito veicolare di tutti i veicoli, nei seguenti tratti di viabilità: in Via, per i veicoli provenienti da San Leo con direttrice centro città, divieto di svolta a destra su viale Don Minzoni e conseguente chiusura dell’intero tratto di viabilità adibita a corsia di decelerazione e immissione su viale Don Minzoni in prossimità dell’impianto semaforico tra viale Amendola/via; in viale Don Minzoni, per i veicoli che la percorrono con direzione Viale Giovanni Amendola, divieto di svolta a destra su viacon conseguente chiusura degli ultimi 50 metri della corsia d’immissione su viain prossimità dell’impianto semaforico tra viale Amendola/via