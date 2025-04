Anteprima24.it - Cantalamessa (Lega): “Spreco soldi colpa di chi governa Regioni”

Tempo di lettura: 2 minuti“Lodidi chi amministra – male – o dell’autonomia differenziata che non c’è? All’Università di Salerno, al Campus di Fisciano, abbiamo risposto alla domanda ‘Autonomia e coesione, missione impossibile?’ sfatando miti e bugie. E a giudicare dal confronto con gli studenti la missione è stata compiuta”. Così il senatore campano dellaGianluca, coordinatore provinciale di Napoli e Avellino. “Negli ultimi 15 anni – spiega – sono andati via dal Meridione 2 milioni di persone, 1 milione al di sotto dei 35 anni. A differenza dei nonni dei ragazzi presenti, se uno di loro dovesse andarsene molto probabilmente non tornerebbe mai più. E di chi è la? Del fatto che il Sud non ha? Falso. Lo si capisce benissimo mettendo a confronto le spese della Regione Campania con quelle della Regione Lombardia.