Foggiatoday.it - Cani avvelenati a Borgo Mezzanone, insorgono gli animalisti: "Taglia da 1000 euro sul responsabile"

Leggi su Foggiatoday.it

Treuccisi col veleno negli ultimi giorni a, in provincia di Foggia. In tutti i casi si tratta diche erano accuditi con amore dai residenti delpugliese.Dopo l'amministrazione comunale, che ha annunciato di sporgere denuncia contro ignoti per il tramite.