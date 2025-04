Anteprima24.it - Cangiano (FdI): “Nomina di Iannone conferma attenzione Meloni per Campania”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladel sen. Antonioa Sottosegretario del Ministero dei Trasporti è una di quelle notizie che ci riempiono il cuore di soddisfazione e di orgoglio. Perché Antonio è uno di quei politici sempre presenti sia sul territorio che a Roma. Ed è una delle più alte espressioni che il nostro Partito ha in, interprete coerente di questo progetto che qui abbiamo iniziato insieme. Da Coordinatore Regionale ha infatti garantito che Fratelli d’Italia raggiungesse risultati sempre più lusinghieri ed importanti, in termini sia di quantità che di qualità. Sapere che da oggi ricoprirà anche un prestigioso incarico di Governo, è la testimonianza che il buon lavoro ripaga sempre. Ed anche l’attestazione di Giorgiaverso la nostra amata Regione, che oggi vanta con Edmondo Cirielli e con Antoniodue posizioni strategiche per il rilancio della nostra economia e delle nostre infrastrutture.