Cane Amstaff libero terrorizza due quartieri | padrona ferita salva il suo meticcio

Pesaro, 1 aprile 2025 – Attaccata da unrazza, che assomiglia a un pitbull. Silei, a parte due buchi nel pollice causati da un morso; e si, grazie a lei che lo toglie dalle fauci dell’, anche il suo piccolo. Ma per una mezzoretta buona, l’, completamente, fuggito dal cancello della casa del padrone, semina il terrore tra idi Santa Maria delle Fabbrecce e Vismara. E’ accaduto venerdì scorso, di mattina, sotto la pioggia. La donna morsa, una ragazza di 38 anni, è finita al pronto soccorso. Ildopo un po’ sono stati rintracciati dal servizio veterinario dell’Ast e riaffidati al padrone. Il quale si è scusato con la ragazzaper quanto era successo. Tutto comincia alle 8,25, quando Veronica sta uscendo dalla sua casa di via Bassano del Grappa, a Santa Maria delle Fabbrecce, assime al suo Samy, undi 10 anni, per la solita passeggiatina.