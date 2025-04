Ilrestodelcarlino.it - Candidati consiglieri, un po’ di nomi

Si vedrà il 25 e 26 aprile quanti saranno effettivamente ialla carica di consigliere comunale presenti nelle venti liste (con un minimo di 12 e un massimo di 16) che saranno presentate a supporto delle 4 coalizioni deisindaci (in ordine alfabetico) Gionata Calcinari (7 liste), Rossano Orsili (8), Enrico Piermartiri (2) e Mirco Romanelli (dovrebbero essere 3 ma non ci sono conferme). Ma è curioso spulciare iche già sono trapelati, per rendersi conto, innanzitutto che, eccezion fatta per l’ex sindaco Alessi Pignotti che ha già detto di voler restare fuori, praticamente tutti i componenti dell’esecutivo della sua ex amministrazione hanno accettato di rimettersi in gioco e si sono ‘accasati’ in ordine sparso. Insieme a Gionata Calcinari ci sono gli ex assessori Paolo Maurizi, Claudia Bracalente, Michela Romagnoli e dovrebbe essere della partita anche Stefano Pezzola.