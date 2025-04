Ilrestodelcarlino.it - Camion si ribalta a Poviglio, disagi al traffico

(Reggio Emilia), 1 aprile 2025 –alcon possibili code e rallentamenti a causa di un incidente accaduto in mattinata in strada val d’Enza, in località Casalpò, alla prima periferia di, dove poco dopo le sette unsi èto su fianco. Il conducente, un autista di origine straniera, è uscito da solo dall’abitacolo del mezzo pesante, senza riportare traumi fisici. Vista la dinamica dell’incidente, sul posto è stata comunque inviata un’ambulanza della Croce azzurra locale per fornire le prime eventuali cure sanitarie. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, con mobilitazione dell’autogru di Parma. Su posto anche la polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire i rilievi tecnici. Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente.