Cambio gomme, quando montare gli pneumatici estivi in Lombardia? I costi, le multe e le esenzioni

Milano, 1 aprile 2025 - Ci siamo, inè (quasi) ora dileestive per chi ha scelto di usare gliinvernali. Per chi ha optato per le catene a bordo o per le “quattro stagioni” (con la dicitura M+S). invece nulla cambia. I tempi La legge Le sanzioni La sicurezza Quanto costa ilMa vediamo cosa prevede la legge per la: I tempi Avete tempo dal 15 aprile 2025 sino al 15 maggio ma il consiglio è di prenotare un appuntamento dal vostro gommista di fiducia mentre se siete abili fai da te controllate lo stato degliper non avere amare sorprese dell’ultimo minuto. La legge La norma di legge prevede l’obbligo diestive (o in alternativa le quattro stagioni) dal 15 Maggio 2025 e fino al 15 Ottobre 2025, con un mese di deroga sia all’inizio che alla fine delle due finestre, quella "estiva" e quella "invernale".