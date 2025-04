Ilrestodelcarlino.it - Cambio dell’ora, l’esperto Unife spiega gli effetti a breve termine sulla salute

Ferrara, 1 aprile 2025 –"Ilè come un piccolo fuso orario e i sintomi sono condivisi con quelli del jet-lag. Un terzo della popolazione potrebbe avere disturbi importanti: prevalentemente legati al sonno, all’umore ma anche al calo della concentrazione: difatti ilè solitamente una delle giornate in cui ci sono più incidenti stradali. Quindi per i primi due-tre giorni bisogna fare attenzione in macchina”. A parlare di cronobiologia, con dovizia di particolari, è Roberto Manfredini, professore ordinario di medicina interna presso l'Università degli Studi di Ferrara e direttore dell'unità operativa complessa di clinica medica dell'azienda ospedaliera di Ferrara, nonché uno dei massimi esperti italiani sul tema. Il professor Manfredini è stato intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress.