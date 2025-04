Quotidiano.net - Calo record delle nascite, come si inverte la rotta. “Meno bonus e più sostegni reali”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1° aprile 2025 – Quali sono le conseguenze principali per l’economia e la societàtendenze demografiche che emergono dai dati Istat? “Il problema principale è quello degli squilibri nel rapporto tra generazioni: tali squilibri sono tra i peggiori in Europa e sono arrivati al punto tale che oggi abbiamonati che 85enni – avvisa Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia alla Cattolica di Milano –. Ma il problema non è di per sé l’invecchiamento. Il vivere a lungo va considerato un aspetto positivo che condividiamo con i Paesi più sviluppati. Quello che conta per le persone e per la sostenibilità sociale è la qualità di vita in più, che va quindi favorita attraverso politiche che consentono alle persone di tenersi attive e in buona salute”.questo scenario, allora, diventa un problema per l’Italia? “Il problema, che crea uno svantaggio competitivo per l’Italia rispetto agli altri Paesi, è piuttosto il degiovanimento, ovvero la riduzione inedita e accentuata dei giovani, a causa sia della bassa natalità sia della fuoriuscita verso l’estero”.