Quotidiano.net - Call4Innovit 2025: startup italiane verso la Silicon Valley tra biotech, lifescience e longevity

Leggi su Quotidiano.net

Lachiama, l'Italia risponde. È partita ufficialmente ladedicata alle, scaleup e PMIattive nei settori più promettenti delle Lifescierce,. Fino al 28 aprile, le imprese innovative potranno candidarsi attrail sito ufficiale www.sf.com per cogliere l'opportunità unica di accedere al cuore pulsante dell'innovazione mondiale. L'iniziativa è promossa da INNOVIT, l'hub strategico creato dal Governo Italiano in collaborazione con ICE-Agenzia e la Fondazione Giacomo Brodolini, con il supporto operativo di Entopan Innovation. INNOVIT si propone come punto di riferimento nellaper accelerare l’internazionalizzazione delle aziende, garantendo loro un collegamento diretto con ecosistemi economici, scientifici e culturali tra i più avanzati al mondo.