Calciomercato Juventus Balzarini non ha dubbi | questi due calciatori hanno le valigie in mano mentre su quel big c’è una grande e precisa intenzione! Ecco come stanno le cose!

Calciomercato Juventus, Balzarini non ha dubbi: questi due calciatori hanno le valigie in mano, mentre su quel big c'è una grande e precisa intenzione!

di RedazioneNews24ha fatto il punto su tre giocatori bianconeri: su uno si ragiona per unfuturo a lungo termine!Gianniha parlato delin uscita in proiezione della sessione estiva di trattative. Le attenzioni, cheriguardato il video pubblicato oggi sul proprio canale You Tube,riguardato tre giocatori.le sue parole.CAMBIASO E DOUGLAS LUIZ PARTENTI – «Gli eventuali sacrifici che la Juve dovrà sobbarcare economicamente, se non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions, riguarderebbero Cambiaso. Tuttavia, bisogna ricordare che lui se ne andrà a prescindere, perché arriverà l’offerta del City quasi sicuramente. E Douglas Luiz potrebbe tornare in Premier. Quindi raggiungerebbe Cambiaso».