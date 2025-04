Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un big sempre più a rischio: si allontana la conferma per la prossima stagione. L’indiscrezione

di RedazionentusNews24, big a: siladi Kolo Muani a partire dalla. Cosa filtraSonopiù in calo le possibilità di permanenza di Randal Kolo Muani in casantus. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’attaccante francese non sarebbe imprescindibile per Tudor: il calo delle ultime settimane, inoltre, starebbe facendo cambiare idea al club bianconero.Lantus dovrebbe sborsare una cifra importante per l’acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, aumentano così i dubbi della dirigenza. La permanenza di Kolo Muani è dunque aanche in caso di qualificazione allaChampions League.Leggi suntusnews24.com