Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, pericolo beffa: quel colpo estivo rischia di saltare! Contatti già avviati con un altro club. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24a giugno: undi. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamentiSecondo quanto riportato da.com, aumenta il rischioper Hancko: i recenti problemi interni alla, con l’esonero immediato di Thiago Motta, non hanno infatti permesso a Cristiano Giuntoli di chiudere ilper l’estate.Il difensore ha richieste in Premier League e soprattutto in Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen avrebbe già avviato i. Ilbianconero è dunque avvisato: ilHancko è tutt’che chiuso.Leggi suntusnews24.com