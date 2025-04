Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri da tempo sulle tracce di Solet ma c’era un dubbio! Svelato il retroscena

Leggi su Internews24.com

di Redazione, idadimaunilsul difensore dell’UdineseI dirigenti delnel corso dell’ultima gara a San Siro contro l’Udinese hanno avuto l’ennesima conferma che Oumarpuò essere il nome giusto come rinforzo per la difesa del prossimo anno. Il Corriere dello Sport parla dell’esse deiper il centrale ex Salisburgo, unesse nato già diversi anni fa.– «In casaviene ritenuto sufficientemente duttile per sistemarsi anche al centro: non gli manca il fisico, non gli mancano le letture e non gli manca l’abilità nell’anticipo, e con il pallone tra i piedi ci sa fare. Insomma, il fatto che possa dividersi tra due posizioni è un altro punto a suo vantaggio.