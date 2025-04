Internews24.com - Calciomercato Inter, ecco il preferito per la difesa del futuro! I nerazzurri puntano quel giocatore

di Redazioneilper ladel! I. I dettagli del CorSportCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sui movimenti inper il- «Sorpasso Solet. Per la verità, il francese aveva già messo la freccia, ma la sfida di domenica ha dato un’ulteriore conferma alle ultime quotazioni. In casa nerazzurra è lui ilrispetto al compagno Bijol. A prescindere da chi potrà fare le valigie, la prossima estate l’aggiungerà un difensore: innesto obbligato considerata l’età di Acerbi, 37 anni, e De Vrij, 33. Probabile, ma non scontato, che uno di questi due non ci sarà. In ogni caso, si vogliono evitare rischi, perché il “chilometraggio” aumenta il pericolo di infortuni.