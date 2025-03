Rompipallone.it - Calciomercato Inter, colpo da paura sulla fascia: numeri pazzeschi

I nerazzurri hanno messo nel mirino un calciatore seguito da molti altri club europei: in estate sarà asta per averloL’è ancora in corsa per tutte e tre le massime competizioni e questi mesi saranno a dir poco fondamentali per fare un bilancioquarta stagione di Simone Inzaghi. In campionato sono tre i punti di vantaggio sul Napoli mentre in Coppa Italia e Champions League c’è ancora della strada da fare.Nella Coppa nazionale c’è il doppio impegno col Milan in un derby che vale un posto alla finalissima dell’Olimpico mentre nella massima competizione europea ci sarà il Bayern Monaco, con l’andata in Germania e il ritorno a San Siro che potrà essere a dir poco decisivo., ilpre Mondiale per ClubLa strategia per l’della prossima stagione è già in fase di costruzione con alcuni nomi che intrigano i tifosi nerazzurri.