Calcio sotto choc: il campione operato d'urgenza, scontro tremendo

Quello che è accaduto a Jasper Cillessen è semplicemente scioccante. Il portiere olandese del Las Palmas è stato vittima di un incidente che ha scioccato tutti gli appassionati di. Durante il match di Liga tra Celta Vigo e Las Palmas, disputato lunedì sera, un violentodi gioco con Borja Iglesias ha causato danni seri. Il portiere, 34 anni, è stato costretto ad abbandonare il campo in barella ed è stato trasportato in ospedale.Unodi gioco con conseguenze gravissimeCillessen, al 24esimo minuto, era uscito dalla sua area per cercare di fermare l’attaccante avversario Borja Iglesias, diretto verso la porta. I due si sono scontrati e il centravanti spagnolo ha involontariamente colpito il portiere con una violenta ginocchiata all’addome. Dopo loil portiere ha avvertito un dolore insopportabile ed è stato sostituito.