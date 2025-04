Lapresse.it - Calcio: separazione Totti-Blasi, ascoltato in aula personal trainer Iovino

Leggi su Lapresse.it

Roma, 1 apr. (LaPresse) – Il giudice del tribunale civile di Roma della sezione famiglia, Simona Rossi, hain, nell’ambito della causa di divorzio tra l’ex capitano della As Roma, Francescoe la ex moglie, la showgirl Ilary, il, Cristiano. Quest’ultimo, citato come testimone dai legali di, gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci ha ammesso di aver avuto con Ilaryuna relazione nel 2020. Durante l’udienza, sono stati sentiti altri testimoni citati dagli avvocati della