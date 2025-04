Sport.quotidiano.net - Calcio sammarinese. Conference Legue, sul Titano i due posti si assegnano a maggio

La Federdi San Marino ha ufficializzato il programma della post season di campionatoe fissato la data della finale di Coppa. Il trofeo più antico deldi San Marino, che mercoledì sera scioglierà le riserve sulle due finaliste, sarà assegnato il 2al San Marino Stadium. L’ultima partita della stagione si disputerà a partire dalle 20.45, mettendo in palio, oltre alla Coppa, anche un posto nelle qualificazioni alla prossimaLeague. La post season di campionato, che coinvolgerà le squadre classificate tra il secondo e l’undicesimo posto in stagione regolare, muoverà a partire dal 30 aprile. In questa data è calendarizzato il turno preliminare in gara unica. Le ultime quattro formazioni del lotto si sfideranno alle 20.45, con qualificazione ai quarti di finale della miglior posizionata nella regular season in caso di pareggio al triplice fischio.