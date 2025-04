Anteprima24.it - Calcio, il verdetto del giudice sportivo giudice: squalificati per una giornata Inzaghi e Conte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSei giocatori sono statiper unadaldella Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 30/a. Un turno di stop anche per il tecnico dell’Inter, Simonee per quello del Napoli, Antonio.Tra i calciatori espulsi, fermato per un turno Jacopo Fazzini (Empoli). Tra i non espulsi, un turno di stop è stato inflitto a Nicolò Barella (Inter), Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olie (Lazio), Emmanuel Gyasi (Empoli), Alejandro Jimenez Sanchez (MILan) e Alexis Jesse M Saelemaekers (Roma).Tra gli allenatori, unadi squalifica e 5mila euro di ammenda per Simone(espulso domenica per avere inoltre, al 48? del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco,stato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione).