Calcio Giovanile La Juniores dell’Ancona verso i playoff la gioia di mister Gianluca Dottori

Un traguardo di tutto rispetto raggiunto dai baby dorici dellaNazionale nell’anno zerocalcistica.: “Non avete idea di cosa significhi questo traguardo per noi, che siamo ripartiti dalle macerie del 4 giugno. La nostra formula? Sacrificio e soprattutto tanto entusiasmo da parte di tutte le parti. Come vedo il futuro? Vorrei tanto che il prossimo fosse l’anno uno e che il nostro vivaio diventi sempre più una fucina di campioni per la prima squadra”ANCONA, 1 aprile 2025 – Un importante traguardo raggiunto dal sapore di riscatto, a seguito della ripartenza di questa estate. Inoltre a titolo personale, ennesima riconferma a coronare anni di lavoro.Stiamo parlando di, allenatore e. Come si sente?“E’ il nono anno consecutivo che riesco a centrare ida allenatore e questo a titolo personale, mi riempie di